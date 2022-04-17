يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 16 والقنوات الناقلة، لمتابعة تطورات الأحداث بعد اختراق جهاز لاب توب مدرس مادة الرياضيات من قبل أحد الطلاب، وتسريب امتحان المادة، وإيقاف مستر فايز ويجسد دوره محمد ثروت عن العمل والتحقيق معه.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 16 والقنوات الناقلة

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 16 والقنوات الناقلة، العرض على منصة Watch it الإلكترونية، وقناة الحياة، الساعة 7:40 مساء، والإعادة الأولى في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما تتضمن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 16 والقنوات الناقلة، العرض عبر قناة ON، الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا.

عامر عبدالرازق يسعى لكشف المتسبب في تسريب امتحان الرياضيات

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 15 حالة من القلق داخل مدرسة رؤية الدولية، بعد تسريب امتحان مادة الرياضيات، واتهام أستاذ المادة مستر فايز بتسريب الامتحان، ولكنه نفى ذلك، وأكد أنه لا يعلم من تسبب في هذا الأمر.

وبدأ عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي ويجسد دوره مصطفى شعبان، في البحث عن الشخص الذي تسبب في اختراق جهاز اللاب توب الخاص بمستر فايز.