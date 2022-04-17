الكشف على 1635 مواطنا في قرية بطيطة بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية بطيطة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بأعمال القافلة خلال تفقدها، برفقة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بها وانتظامه وجودته.

12 عيادة و10 تخصصات طبية في القافلة

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، في بيان لها، أن القافلة ضمت 12 عيادة و10 تخصصات طبية وهي الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

ندوات تثقيفية للمرضى المترددين على القافلة الطبية

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1635 مترددا وخضوع 90 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ181 مريضا وأشعة لـ10 مرضى وعمل تقارير طبية لـ4 مرضى وتحويل 53 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف «شنح»، أنه جرى تدشين عددا من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 1001 مواطنا، مقدماً الشكر لكل من إدارة مستشفى كفرالشيخ العام والإدارة الصحية بكفرالشيخ على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.