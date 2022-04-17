مسلسل ملف سري الحلقة 16 لـ هاني سلامة.. يحيي يصور ورق قضية المالكي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 16 بمناقشة حادة بين المستشار يحيى عز الدين، الفنان هاني سلامة، وشقيقه المحامي شاكر عز الدين، الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، حينما دخل الأخير على الأول وهو يصور مستندات قضية المالكي، وحذره بأن ما سيفعله قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بشكل كبير، فما كان من المستشار يحيى إلا أن يسخر مما قاله شقيقه ويوضح له أنه أصبح يخاف أكثر من اللازم وطلب منه أن يبتعد تماما عن قضية المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 16.. شاكر يخشى من عائلة المالكي

كما شهدت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 16، عن محاولة هارون المالكي، شخصية محسن محي الدين، مع مستشاره يحيي دور إيهاب فهمي، لإجبار يوسف المالكي شخصية ماجد المصري، على توقيع بعض المستندات الخاص بعقود استغلالا لفقدان الذاكرة التي تعرض لها عقب حادث مقتل نجله شريف المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 16.. ليل المصري يثير غضب فريدة

وأثار ليل المصري، شخصية محمد محمود عبد العزيز، المشاكل مع فريدة دور الفنانة دينا، خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 16، وذلك بسبب محاولة منه على الاستحواذ على دورها فى شركة المالكي