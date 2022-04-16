هاني سلامة يبحث عن الثأر لـ نور في مسلسل ملف سري الحلقة 15

أكد المستشار يحيى عز الدين «هاني سلامة» خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 15 أنه لن يترك ثأره ضد عائلة المالكي وفسادها، إذ أنها تسببت في استقالته الإجبارية من القضاء، كما أنها متورطة في مقتل خطيبته نور، خاصة محمد محمود عبدالعزيز الذي يجسد شخصية «ليل المصري».

مسلسل ملف سري الحلقة 15.. إلهام تطرد عشيقة ابنها

وفوجئت إلهام التي تجسد دورها الفنانة مادلين طبر، بأن نجلها الكبير شاكر عز الدين «الفنان نضال الشافعي»، دخل فى علاقة عاطفية مع فتاة تصغره بـ15 عامًا، وهذه الفتاة جاءت للقاء إلهام لكي تخبرها بهذه العلاقة، وتطلب منها الموافقة على الزواج، ولكنها رفضت وطردتها من المنزل، وذلك خلال أحداث المسلسل.

مسلسل ملف سري الحلقة 15.. مواجهة جديد بين شاكر وهارون

واختتمت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 15 بمواجهة بين يوسف المالكي وهارون المالكي، فما زال يوسف المالكي يعاني من فقدان الذاكرة، ودخل في مشادة مع شقيقه على خيانته له التي وقعت من 40 سنة بسبب فتاة.