مواجهة بين يحيى وليل المصري في مسلسل ملف سري الحلقة 14 لـ هاني سلامة

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 14، بتهديد من ليل المصري، الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود عبد العزيز، للمستشار يحيى عز الدين ـ هاني سلامة ـ بالابتعاد عنه وعدم الاقتراب منه، بعد أن اتهمه الأخير بأنه هو السبب وراء قتل شريف المالكي وخطيبته نور.

مسلسل ملف سري الحلقة 14.. وفاة والدة أمنية

وأكد «ليل» للمستشار يحيى، أهمية الابتعاد عن مريم المالكي، التي تجسد دورها عائشة بن أحمد، موضحًا أنه لو أراد معرفة تفاصيل الأموال المحولة في حساب خطيبته المقتولة نور، عليه سؤال ريم وأمنية.

مسلسل ملف سري الحلقة 14.. تفتيش منزل أمينة وحازم

وكشف مسلسل ملف سري الحلقة 14، عن طلب المحامي شاكر عز الدين، الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، من أمنية شخصية ـ دنيا عبد العزيزـ خطيبة «حازم» ـ الفنان إدوارد بالمجئ معه؛ لتفتيش شقة زوجها حازم؛ لمعرفة الأموال التي وجدت في حسابها البنكي.

وكشف مسلسل ملف سري الحلقة 14، استكمال الصراع بين هارون المالكي شخصية محسن محي الدين وفريدة دور الفنانة دينا، إذ أن الأخيرة تهتم بالأول دوما بأنه وراء كل مشاكل أسرة المالكي من قتل وخطف وتسمم.

كما شهدت الحلقة وفاة والدة أمنية دور الفنانة لبنى ونس بعد أن شهدت مشادة بين أولادها.