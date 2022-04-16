مسلسل ملف سري الحلقة 15.. أمنية تطالب هاني سلامة بالابتعاد عنها

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 15، بظهور يوسف المالكي، الذي يجسده الفنان ماجد المصري، وهو يسرد لصديقه عن نجله شريف المالكي الذي قتل في بداية أحداث المسلسل، ولكن بسبب فقدان يوسف لذاكرته مؤقتا أصبح غير قادر على تذكر ما حدث لنجله.

مسلسل ملف سري الحلقة 15.. عزاء والدة أمنية وكريم

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 15 بإقامة عزاء نادية والدة أمنية التي تجسدها الفنانة لبنى ونس، بعد أزمة صحية في المخ نتيجة المشاكل التي قابلتها في الفترة الأخيرة، من مقتل ابنتها نور وسحل نجلها كريم.

مسلسل ملف سري الحلقة 15.. ليل المصري يجمع أطفال الشارع

وفي مشهد غامض لم يفسر ضمن أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 15، جمع ليل المصري ويجسده الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عددا كبيرا من أطفال الشارع، ووزع عليهم أموالا وهدايا.

واتهمت أمنية التي تجسد دورها الفنانة دنيا عبدالعزيز، المستشار يحيى عز الدين الذي يجسده الفنان هاني سلامة، بأنه السبب الرئيسي في وفاة والدتها لأنه كانت له يد في وفاة ابنتها نور وضرب ابنها كريم، كما أنه تسبب فى حبس صديقه حازم الذي يجسده الفنان إدوارد، وطلبت منه الابتعاد عنها وعن حياتها.