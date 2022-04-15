مسلسل ملف سري الحلقة 14 لـ هاني سلامة.. توجيه 3 اتهامات لحازم

دخل حازم، الذي يجسد دوره الفنان إدوارد، في نوبة بكاء شديدة بعد أن وجهت له ثلاثة تهم أثناء استجواب النيابة له، من بينها قتل شريف المالكي، وحيازة سلاح بدون ترخيص وسرقة مقتنيات القاتل، خلال أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 14.

مسلسل ملف سري الحلقة 14.. نوبة بكاء لحازم بعد حبسه

وتضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 14، عتابًا حادًا بين حازم والمستشار يحيى عز الدين ـ شخصية الفنان هاني سلامة ـ بسبب عدم صدق الأخير لما فعله حازم وإخفاءه كافة المعلومات التي افتعلها بدون إبلاغه بها.

يوسف المالكي يطلق الرصاص على هارون

كما كشفت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 14، عن قيام يوسف المالكي، ماجد المصري، بإطلاق الرصاص على هارون المالكي، دور محسن محي الدين، بعد أن فقد يوسف الذاكرة بسبب ما حدث له، وهو ما جعل هارون يدخل في حالة من الهياج واتهام أسرة يوسف بمحاولة قتله والتخلص منه؛ ردا على بلاغ زوجة يوسف ضده للنائب العام.

واستعاد يوسف المالكي، جزءًا من ذاكرته ولكن ما استعاده كان قبل مقتل نجله شريف المالكي، إذ ظل يسأل عليه أكثر من مرة.