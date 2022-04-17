أمير طعيمة: «بشجع أي فريق يلعب به صلاح.. وأدمنت تعليقات محمود بكر»

قال الشاعر الغنائي أمير طعيمة، إن انتمائه الكروي المحلي لمنتخب مصر فقط، بينما في الخارج يُشجع أي نادٍ يلعب فيه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ويحزن كثيرًا عندما يُهزم الفريق الذي به مو صلاح، موضحًا في الوقت ذاته أنه من محبي ريال مدريد الإسباني لكنه لا يحزن عندما يلحق بهم أي هزيمة.

أفضل مُدرب مصري على الساحة حاليًا إيهاب جلال

وأضاف «طعيمة»، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، مع الإعلامي كريم خطاب، على راديو نجوم إف إم، أن أفضل مُدرب مصري على الساحة حاليًا إيهاب جلال وحسام حسن، بينما أفضل لاعب في العالم مارادونا، مؤكدًا أن أفضل لاعب في تاريخ مصر هو محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، بينما في الوقت ذاته يرى أحمد فتوح وأحمد عبد القادر الأفضل حاليا، كما أنه يُحب عصام الشوالي كمعلق، وكان مدمنًا تعليقات الراحل محمود بكر، ويُحب ليونيل ميسي نجم نادي بارس سان جرمان.

مباراة مصر ضد زيمبابوي

وعن أول مباراة يشاهدها في الاستاد، ذكر أمير طعيمة، أنها كانت مباراة مصر وزيمبابوي الشهيرة، التي ألقي فيها طوب وتم إعادتها، متابعا: «أتمنى مستقبلا أجواء دخول الاستاد تكون مثل الخارج من خلال الذهاب قبل انطلاق المباراة بدقائق وتجد مقعدك موجودا، وإذا كانت المباريات بها توتر أحب مشاهدتها لوحدي في المنزل»، مؤكدًا أنه يفضل الظاهرة رونالدو عن كريستيانو رونالدو.

إبراهيم سعيد كان ممكن يكون من أفضل اللاعبين في العالم

وتابع: «إبراهيم سعيد كان ممكن يكون من أفضل اللاعبين في العالم، فهو من أحسن المهارات التي جاءت في تاريخ مصر، ولكن النتيجة تكاد تقترب من لا شيء، ولا يمكن مقارنته بوائل جمعة اللي عمل كل حاجة في الكرة».