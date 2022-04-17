مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على «صحراوي بني سويف» القديم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم طفل، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي القديم، أمام قرية غياضة الشرقية دائرة مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى ذاتها.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القديم

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي القديم أمام قرية غياضة الشرقية بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف، إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمود غالب محمد 43 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

كما جرى نقل المصابين إلى استقبال المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، إذ تبين أن المصابين هم ناهية أحمد علي 45 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات، وجمال علي علي 56 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وكدمات، ورحيم محمود غانم 11 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.