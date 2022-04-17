إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف - الفيوم

أصيب 11 شخصا، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - بني سويف دمو الجديد، بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفيات محافظة الفيوم لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها 11 راكبًا بطريق الفيوم - بني سويف دمو الجديد بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر بدائرة المحافظة، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتوجيه رجال المرور إلى مكان الحادث لرفع آثاره بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

6 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بني سويف والفيوم إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام والفيوم الجامعي لقربها من مكان الحادث، حيث تم نقل 7 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، و3 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم الجامعي، ورفض مصاب نقله.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بندب المهندس الفني بالمرور للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتوجيه رجال المرور لرفع آثار الحادث من الطريق لضمان سهولة ويسر الحركة المرورية.