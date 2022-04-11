جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي نهاية العام 2022 في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إجراء بعض التعديلات على خريطة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والصف السادس الابتدائي والشهادة الإعدادية، إذ تقرر إدخال تعديلات بسيطة على مواعيد بدء امتحانات بعض الصفوف، للتيسير على الطلاب ومراعاة لبعض الأبعاد والجوانب أثناء إجراء الامتحانات التي يتزامن عقدها مع الأعياد والمناسبات الرسمية.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي

تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من 8 إلى 12 مايو 2022، والصف الخامس الابتدائي من 7 إلى 10 مايو 2022، والسادس الابتدائي من 11 إلى 15 مايو 2022، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 7 إلى 11 مايو 2022، والصف الثالث الإعدادي من 17 إلى 23 مايو 2022.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي نهاية العام 2022، والتي تبدأ يوم الأربعاء 11 مايو بمادتي اللغة العربية والعلوم، والخميس 12 مايو بمادتي الرياضيات والتربية الدينية، والسبت 14 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية والأحد 15 مايو بمادة اللغة الأجنبية.

تعليم بني سويف تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي

وبدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف الاستعداد لامتحانات نهاية العام بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي وجه بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الإجتماعي داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب حتى تجرى الامتحانات في أجواء هادئة.