عاطل يضرب طفلته حتى الموت في بني سويف: «عشان والدتها تتأدب»

أقدم عاطل على قتل طفلته ذات العام والنصف بقرية بني سويف التابعة لمركز بني سويف، عقب اعتدائه عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية ودخوله في مشادة كلامية مع زوجته، وجرى ضبط المتهم، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.

إخطار بوفاة طفلة عمرها عام ونصف على يد والدها

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، بإقدام عاطل على قتل طفلته، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحريات الأولية: والد الطفلة أنهى حياتها بسبب خلافات مع زوجته

وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم أشرف الخولي رئيس مباحث مركز بني سويف، وفاة الطفلة «ح.ع.م» وعمرها عام ونصف، كما كشف التحريات عن وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطفلة، وأنها كانت بصحبة والدها أثناء ارتكاب الواقعة، وأنه ضربها بعد التشاجر مع والدتها.

كما تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعى«ع. م. ج»، 30 سنة، عاطل، وأنه دائم الخلاف مع زوجته وتعدى على طفلته ضرباً، وألقاها على الأرض وبعدها فارقت الحياة بعد إصابتها بنزيف في الرأس.

وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة لسابق وجود خلافات مع زوجته، وأنه حاول تأديبها بضرب طفلتها إلا أنها فارقت الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى نيابة مركز بني سويف التي قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.