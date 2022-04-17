أسماء 11 مصابا بينهم طفلة في حادث تصادم على طريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب 11 شخصا بينهم طفلة، وبينهم 6 بإصابات خطيرة، حيث دخل أحدهم في غيبوبة، وذلك في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين قبل قليل على طريق الفيوم- بني سويف الجديد، أمام منطقة الصوامع، حيث تسببت السرعة الزائدة في اختلال عجلة القيادة في يد سائقي سيارة ميكروباص وأخرى نقل، فاصطدما معاً بقوة، وأصيب ركاب السيارتين، وسالت دمائهم على الطريق، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين واستغاثوا بالشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص محملة بالركاب، وأخرى نقل، ووجود مصابين وبعضهم حالتهم خطرة، على طريق الفيوم بني سوي الجديد أمام الصوامع.

8 سيارات إسعاف تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت على الفور، 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، بينهم 6 سيارات من مرفق إسعاف الفيوم، و2 آخرين من مرفق إسعاف بني سويف، إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

نقل 3 مصابين لمستشفى الفيوم الجامعي

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد جابر إبراهيم، 21 سنة، ومقيم محافظة بني سويف، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة محمد ضاحي محمد، 45 سنة، ومقيمة ببني سويف، بجروح قطعية متعددة بالوجه وكسر بالأسنان ونزيف بالأنف، وطفلتها ريتاج محمد سيد، 5 سنوات، باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه ارتجاج بالمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

نقل 6 مصابين لمستشفى الفيوم العام

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد كاشف بسطاوي، 20 سنة، ومقيم بالمنيا، باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد ربيع إسماعيل، 29 سنة، ومقيم بني سويف، بجروح بالوجه والكتف الأيسر، ومحمد أشرف حسيني، 29 سنة، بكسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حسين أحمد، 22 سنة، ومقيم بني سويف، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود أحمد مؤنس، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وخلف يوسف عبد الحليم، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مجهول الاسم والعنوان، 45 سنة، بغيبوبة تامة واشتباه نزيف بالبطن والمخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

كما أُصيب في الحادث شخص آخر، ولكنه رفض النقل للمستشفى أو إعطاء بياناته للمسعفين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.