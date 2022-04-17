دول أوروبية تمنع السفن الروسية من دخول موانئها

بدأت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وبلغاريا في تطبيق حظر دخول على السفن الروسية إلى موانئها الوطنية، كجزء من الجولة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن التكتل الأوروبي يستثني السلع الغذائية والطاقة، وبعض السلع الأخرى.

خفر السواحل الإيطالي يمنع رسو السفن الروسية

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيان صادر عن خفر السواحل الإيطالي بأن السفن الروسية ممنوعة من دخول الموانئ الإيطالية وينطبق الأمر -وفقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المنشورة في 8 أبريل- على السفن التي ترفع العلم الروسي وتلك التي غيرت علمها من روسيا إلى أي جنسية أخرى منذ 24 فبراير، تاريخ الهجوم الروسي على أوكرانيا، وينص الأمر الإيطالي على أن السفن الخاضعة للعقوبات الموجودة بالفعل في الموانئ الإيطالية يمكن أن تظل في الميناء حتى الانتهاء من أنشطتها التجارية، وفي ذلك الوقت سيتعين عليها المغادرة.

بلغاريا تطبق الحظر حتى 10 أغسطس

من جهة أخرى، قالت الحكومة البلغارية، إن البلاد بدأت أيضًا في تطبيق الحظر على السفن الروسية في موانئ البلاد، إذ تسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي للسلطات بإجراء استثناءات للسفن التي تنقل البضائع من مختلف الأنواع، بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط والمنتجات البترولية والمعادن والأدوية والقمح والأسمدة والوقود النووي المخصص للتطبيقات المدنية، والفحم وأنواع أخرى من الوقود الصلب، حتى تاريخ 10 أغسطس المقبل.

استثناءات لأغراض إنسانية

وتابعت الصحيفة أنه يمكن أيضًا منح استثناءات لأغراض إنسانية وتقديم استثناءات للسفن التي تحتاج إلى مساعدة بحثًا عن مكان للجوء، أو طلب ميناء طوارئ لأسباب تتعلق بالسلامة البحرية، أو لإنقاذ الأرواح في البحر.

وفرض الاتحاد الأوروبي خمس دفعات من العقوبات على روسيا، ووسع العقوبات لتشمل البنوك وكبار رجال الأعمال الروس وواردات الفحم، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يتفق بعد على ما إذا كان سيحظر النفط الروسي أم لا.