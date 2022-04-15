إيطاليا: نُعارض تدخل الناتو في أوكرانيا ومستعدون لضمان اتفاق سلام

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده دائما تعارض تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وزير الخارجية الإيطالي: يجب ألا يشارك الناتو في هذا الصراع

وقال دي مايو: نحن كـ إيطاليا سنعارض دائمًا تدخل الناتو وسنواصل القول إنه يجب ألا يشارك الناتو في هذا الصراع، مؤكدا «نواصل دعم الأوكرانيين، ونواصل الحل الدبلوماسي والدعم الاقتصادي، وحتى العسكري لأوكرانيا».

وشدد دي مايو على ضرورة ألا يتحول الصراع الحالي في أوكرانيا إلى حرب عالمية، مؤكدا أنه من الضروري الحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع روسيا والتحدث مع الجانبين لتعزيز السلام والدبلوماسية والحوار.

دي مايو: ضربنا يوتين بالعقوبات ومستعدون لضمان اتفاقية سلام

وتابع: لقد ضربنا بوتين بالعقوبات لإبطاء قدرته على تمويل هذه الحرب، ومن ثم هناك اتصال كامل مع دول تعمل كوسطاء مثل تركيا، مشيرا إلى أن إيطاليا مستعدة لأن تكون الضامن لاتفاقية السلام.