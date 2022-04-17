أوكرانيا تعلن ملء طلب الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها ملأت طلب الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد، مشيرةً إلى أنه تم تدمير مستودعات وقود وذخيرة للجيش الأوكراني في خاركيف ودونيتسك.

تدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز ميج 29 فوق خاركيف.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لم تسفر عن نتائج حتى الآن.