رمضان عبدالمعز: النصر دائما من عند الله.. وليس كل ما نكرهه شرا لنا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ نصرة الله لعباده ومدهم بمدد من عنده أمر رائع، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة الأنفال «هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ»، وأكد أن النصر والمدد من عند الله.

وأضاف عبدالمعز خلال حلقة اليوم، من برنامج لعلهم يفقهون على قناة DMC، أنّ إيمان الصحابة بالله في غزوة بدر هو الذي نصره، موضحًا أنّ الله خاطب النبي في سورة الأنفال وقال « كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ»، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يعلمنا درسا مهما جدا، وهو «وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ».

ذكرى غزوة بدر

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن غزوة بدر كانت في السابع عشر من رمضان، وكان النبي خارجا بالحق وبوحي من الله، لكن فريقا من المؤمنين كانوا كارهين، مستشهدا بقوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ»، وشتان بين فئة تقاتل من أجل الدين والعِرض والوطن والأرض، وطوائف مرتزقة تقاتل في سبيل الشيطان.

فوائد انتصار بدر

وأردف: «الله قال في كتابه العزيز، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ.. وهو ما يتبين منه أن أمورا كثيرة نكرهها في حياتنا يأتينا الخير منها، فمثلا، غزوة بدر جاءنا منه خير كثير، مثل انتصار الإسلام والمسلمين وخذلان الشرك وكان نصرا عزيزا والجزيرة العربية سمعت بهذا الحدث، ويجب ألا نختار وندع ربنا يختار».