رمضان عبدالمعز: الصلاة على النبي يوم الجمعة تُعرض عليه

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلًا: «الصلاة على الرسول قبول على طول، ومن أفضل أيامكم يوم الجمعة، والذي خلق فيه آدم والذي فيه النفخة والصاعقة، فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه».

أكثروا من الصلاة على النبي

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة، «يا اتباع الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة على الرسول في هذا اليوم الأزهر أي يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس».

ولفت أن يوم الجمعة خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، موضحًا بأن الله عز وجل أقسم بيوم الجمعة ويوم عرفة، فقال سبحانه وتعالى: «والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود».

وأوضح أن الصلاة على الرسول أجمل العبادات، وأرفعها قدرًا عند الله، وأعظمها عند الله، كل عمل بين الرد والقبول إلا الصلاة على الرسول، فإنها مفتاح الخيرات وإجابة السؤال وسبب النجاة يوم القيامة.

الصلاة على الرسول أجمل هدية

وأفاد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والصلاة على الرسول أجمل هدية ففيها الخيرات والبركات والنفحات وإجابة الدعاء والنجاة وعمل مقبول ورفعة عند الله ودرجات عند الله وامتثال لله عز وجل.

ووجه رسالة لكل مهموم ومكروب، قائلًا إن الصلاة على الرسول امتثال لأمر الله، «ما جلس قوم مجلسًا قط لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة».