مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16.. «الإدارية العليا» ترفض انتخابات محمد مرسي البرلمانية

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، بمشاهد وثائقية من العصيان المدني للمصريين عام 2013 في ميادين القاهرة ومحافظات القناة اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تتولى حكم البلاد في ذلك الوقت، ويذهب عدد من المواطنين إلى الشهر العقاري لإجراء توكيلات لوزير الدفاع للوقوف بجانب البلاد في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها.

وعلى الجانب الآخر، يتابع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، تدريب قوات الجيش، ويدور حوار بين وزير الدفاع وأحد المقاتلين بشكل إنساني يطلب منه رعاية والدته، قبل أن يخطب في الجنود، قائلا: «الجيش المصري وطني وعظيم وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه وأنه قدها».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16

مرسي يغضب بسبب قرار المحكمة الإدارية العليا

وتطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، إلى قرار المحكمة الإدارية بقبول طعن هيئة قضايا الدولة بوقف الانتخابات البرلمانية، وهو ما أدى إلى غضب الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كان يجلس على كرسي الرئاسة في ذلك الوقت.