يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 والقنوات الناقلة، المقرر إذاعتها في تمام الساعة 9.30 مساءً على شبكة قنوات «ON»، بالإضافة إلى عرضه على منصة «Watch IT» الإلكترونية، ويواصل المخرج بيتر ميمي في الحلقة الجديدة من المسلسل توثيق فترة حكم جماعة الإخوان ما بين 2012 إلى 2013، والأزمات السياسية والاقتصادية التي ضربت البلاد في تلك الفترة.

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 والقنوات الناقلة، العرض الأول للمسلسل الساعة الـ 9:30 مساءً على «ON»، يليها العرض الثاني على «ON دراما» في الساعة الـ 11:20 مساءً.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 والقنوات الناقلة

وتتواصل مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 والقنوات الناقلة، على مدار اليوم التالي، حيث خصصت قناة «ON» موعدين لإعادة الحلقة الأول في 4:20 صباحا، والثاني في 3:30 عصرًا، بينما خصصت قناة «ON دراما» 3 مواعيد تبدأ في الـ4:40 صباحًا، والثاني في تمام الـ 10:30 صباحًا، أما الإعادة الثالثة تبدأ في تمام الساعة 6 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15: «السيسي» يفاجئ «الشاطر»

وكشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 عددًا من الكواليس خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وشهدت الحلقة السابقة محاولة خيرت الشاطر أحد قيادات الجماعة الإرهابية إحداث انقسام بين صفوف الجيش، ولكن تصدى الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لتلك المحاولات، مؤكّدًا وحدة صفوف الجيش.

وعلى الجانب الآخر، ينجح الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) في تجنيد إسراء زوجة الإرهابي أسامة لمساعدة في الإيقاع بـ أبو منير الذي يعتبر زعيم التنظيم التكفيري الذي يخطط لارتكاب عدد من العمليات الإرهابية في سيناء.