شرطي ينقذ طفلة سقطت من معدية في نيل الأقصر
كتب:
محمد بركات
11:02 م | الأحد 17 أبريل 2022
تعبيرية
تمكن أحد أفراد الشرطة المعين خدمة تأمين بإحدى معديات الأهالي بالأقصر من إنقاذ طفلة من الغرق بعد أن انزلقت قدمها وسقطت في مياه نهر النيل أثناء سير المعدية.
المواطنون يشكرون رجال الأمن
وسارع فرد الشرطة بالقفز في مياه نهر النيل، وتمكن من إنقاذ الطفلة من الغرق «دون حدوث ثمة إصابات» وتم تسليمها لوالدتها وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنين وتقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً ليقظة رجال الشرطة في أداء واجبهم.