شرطي ينقذ طفلة سقطت من معدية في نيل الأقصر

تمكن أحد أفراد الشرطة المعين خدمة تأمين بإحدى معديات الأهالي بالأقصر من إنقاذ طفلة من الغرق بعد أن انزلقت قدمها وسقطت في مياه نهر النيل أثناء سير المعدية.

المواطنون يشكرون رجال الأمن

وسارع فرد الشرطة بالقفز في مياه نهر النيل، وتمكن من إنقاذ الطفلة من الغرق «دون حدوث ثمة إصابات» وتم تسليمها لوالدتها وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنين وتقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية نظراً ليقظة رجال الشرطة في أداء واجبهم.