ربة منزل تحاول إنهاء حياتها بسبب خلافات زوجية: أصيبت بحروق شديدة

أشعلت ربة منزل النار في نفسها داخل مسكنها بالعياط، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، وكشفت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة العياط أن خلافات زوجية دفعتها لمحاولة الانتحار، وتولت النيابة التحقيق، بعد أن استمع رجال المباحث لأقوال والديها، ولم يشتبهوا في الواقعة جنائيًا.

تلقى مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بإشعال ربة منزل النار في نفسها، وجرى نقلها إلى مستشفى أم المصريين مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

محاولة انتحار ربة منزل بسبب خلافات أسرية

انتقل المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إلى محل الواقعة، وبسؤال والديها أفادا أنها أشعلت النار في نفسها بسبب خلافات زوجية، ولا يشتبها في الحادث جنائيا، وجرى إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تلقي الاتصالات لتقديم العون النفسي من خلال رقمي: 08008880700، 0220816831 على مدار الـ24 ساعة، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية رقم 20818102.