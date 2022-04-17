صفوان يطلب 5 ملايين دولار من محمود عبدالمغني.. مسلسل العائدون الحلقة 16

بدأ محمود عبدالمغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، التحقيق مع «صفوان» بعد وصوله القاهرة، إذ ظل يستدرجه لمعرفة المعلومات المُتعلقة بخطة توزيع مقاتلي داعش على الدول العربية، والبالغ عددهم نحو 80 ألف مقاتل.

ومنح محمود عبدالمغني، في مسلسل العائدون الحلقة 16، «صفوان» نوعًا من الأمان، وظل يصفه بأنه «شخص قوي وجرئ لمجرد أنه استطاع خيانة رئيسه في المؤسسة كمال، وتكوين ثروة مالية ضخمة دون علمه».

محمود عبدالمغني يرفض طلب صفوان

ورفض محمود عبدالمغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، عرض «صفوان» بحصوله على مبلغ 5 ملايين دولار، مقابل منحه المعلومات التي يرغب في الحصول عليها، قائلًا: «إحنا مش بندفع فلوس، لكن بنحمي رجالتنا.. وأنت دلوقتي في خطر كبير بعد ما كمال عرف حقيقتك».

تهديد صفوان بإمكانية فضحه أمام كمال

وطمّع محمود عبدالمغني، «صفوان»، بمُساعدته في فضح أمر «كمال» مع إمكانية رفده من المؤسسة التي يتولى رئاستها، حال كشفه خطة نقل مُقاتلي داعش إلى الدول العربية.

وبعدها، هدد محمود عبدالمغني، «صفوان» ضمن أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، بإمكانية فضخ الأخير أمام «كمال» حال رفضه التعاون والمُساعدة، مؤكدًا استعداده إرسال تفاصيل حساباته البنكية التي تحوي 8.5 مليون دولار، إذ تتحفظ عليها دولته، ويُصبح آنذاك مُهددًا بالإفلاس، بالإضافة إلى أنه يكون مُطاردًا ينتظر الموت في أي لحظة.