مسلسل العائدون الحلقة 15.. «صفوان» يهدد هاني رمزي والحل في خطة أمير كرارة

شهد مسلسل العائدون الحلقة 15، تطورًا كبيرًا في الأحداث، إذ ظهر «صفوان»، الذي يعمل لصالح إحدى الجماعات الإرهابية التي تجمعها مصالح متبادلة مع تنظيم داعش، وهو يهدد الفنان هاني رمزي.

«صفوان» يهدد هاني رمزي في مسلسل العائدون الحلقة 15

وتتوالى أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15 فيخبر «صفوان»، الفنان هاني رمزي، بخطورة المعلومات التي توصل إليها، ويهدده إذا لم ينفذ الاتفاق الذي دار بينهما، سوف ينضم لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أعطوا له كافة الضمانات على حياته ومستقبله.

تعرف على أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15

ويظهر أمير كرارة، ومحمود عبدالمغني، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، وهما يحاولان التوصل إلى قرار حاسم تجاه «صفوان»، حتى يتمكنا من جلب المعلومات منه، دون أن تفشل خطتهم.

ويجد الفنان أمير كرارة، خطة، ويعرضها على الفنان هاني رمزي، الذي يرفضها لأنها تحمل خطورة شديدة، ولكن محمود عبدالمغني يقنعه بها، حتى يتمكنوا في النهاية من التصدي لتهديدات «صفوان»، لهم.