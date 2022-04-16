مسلسل العائدون الحلقة 15.. ميدو عادل ينفذ نصائح أمير كرارة للتقرب من نزار

بعد انضمام الفنان ميدو عادل، إلى تنظيم داعش الإرهابي، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، يتذكر حديثه مع أمينة خليل، حول خوف هذا التنظيم الإرهابي من الاختراق الإلكتروني، بالإضافة إلى تشديداتهم الأمنية القوية المليئة بالشك من قبل المحيطين بهم.

نزار يوجه تعليماته في مسلسل العائدون الحلقة 15

على الجانب الآخر يستمر «نزار»، في توجيه تعليماته للأشخاص المنضمين حديثًا لتنظيم داعش الإرهابي، كما يخبرهم أيضًا أنهم داخل دولة الخلافة وعلى الجميع إطاعة الأوامر التي توجه لهم، وذلك خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15

يظهر ميدو عادل، في مشهد يجمعه بأمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 15، وهو يطمئنه بعدم شك تنظيم داعش الإرهابي فيه، كما يوجه لـ ميدو، بعض النصائح أيضًا، حتى يتمكن من التعامل مع نزار، وهو أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، حتى ينجح في التقرب منه.

ويحاول ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 15، أن يتبع خطوات ونصائح أمير كرارة، ويبدأ في التعامل مع الأشخاص المنضمين معه لتنظيم داعش الإرهابي، ويعبر عن استيائه من المكان الذي يجلسون به.