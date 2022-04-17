مسلسل العائدون.. دراما وأحداث تشويقية على watch it وDMC دراما «فيديو»

شهدت أحداث مسلسل العائدون، تصاعدا كبيرا وسريعا في أحداثه، بالتزامن مع ظهور شخصيات وخيوط درامية في كل حلقة تقريبًا، إذ يتصدر العمل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتطلع قطاع من الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

ويُعرض مواعيد مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما يُعاد مرة أخرى في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً، كما ويتم عرضه على منصة watch it.

شاشات العرض للمسلسل

كما يُعرض مسلسل العائدون لبطولة أمير كرارة عبر قناة DMC دراما، في الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

وشهدت الحلقة 15، تطورًا كبيرًا في الأحداث، إذ ظهر «صفوان»، الذي يعمل لصالح إحدى الجماعات الإرهابية التي تجمعها مصالح متبادلة مع تنظيم داعش، وهو يهدد الفنان هاني رمزي.

وتوالت الأحداث حتى يخبر «صفوان»، الفنان هاني رمزي، بخطورة المعلومات التي توصل إليها، ويهدده إذا لم ينفذ الاتفاق الذي دار بينهما، سينضم لتنظيم داعش الإرهابي، حيث أعطوا له كg الضمانات على حياته ومستقبله.