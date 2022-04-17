مسلسل العائدون الحلقة 16.. نصائح أمير كرارة تنقذ ميدو عادل

تذكر ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، نصائح أمير كرارة له، وذلك في الأيام الأولى لانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، ضمن عملية تجنيده، حيث صار عنصرًا في الجهاز الإعلامي للتنظيم.

مسلسل العائدون الحلقة 16

واستعاد ميدو عادل، في مسلسل العائدون الحلقة 16، نصائح أمير كرارة له، بألا يشعر بالأمان إطلاقًا، حتى وإن استشعر ذلك، فقد تكون هناك كاميرات مراقبة ومسجل صوت في المكان الذي يُقيم فيه دون الانتباه لها.

نزار يتجسس على ميدو عادل بكاميرا صغيرة الحجم

وأبرز مسلسل العائدون الحلقة 16، وجود كاميرات مراقبة صغيرة الحجم، على حوائط الغرفة التي يُقيم فيها ميدو عادل، بينما يُشاهده «نزار» من خلال الشاشة، حيث إنه لم يمنحه الأمان الكامل حتى الآن.

ميدو عادل يُضلل نزار بشكلٍ صادم

وظهر ميدو عادل، وهو يُنفذ نصائح أمير كرارة له، خلال مسلسل العائدون الحلقة 16، حيث صلى بمفرده داخل الغرفة، وهو في حالة خشوع شديدة، بجانب الدعاء بصوتٍ عال ويشكر الله على انضمامه للتنظيم، وأن يُعينه على نصرة الحق والجهاد في سبيل له؛ الأمر الذي منح «نزار» شعورًا بالطمأنينة تجاهه.