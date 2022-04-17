مسلسل العائدون الحلقة 16.. أمينة خليل تكشف لشقيقتها سر إعجابها بـ أمير

كشفت الفنانة أمينة خليل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، لشقيقتها التي تلعب دورها داليا شوقي، سر إعجابها لأول مرة، بـ أمير كرارة، زميلها في الجهاز الأمني، لاسيما وأنهما يقضيان مع بعضهما البعض وقتًا طويلًا في العمل.

أمينة خليل تستعرض أسباب إعجابها بـ أمير كرارة في العائدون

وقالت أمينة خليل، في مسلسل العائدون الحلقة 16، إنّ أبرز ما جذبها في أمير كرارة، هو تمتعه بـ«الرجولة» في مواقفه، وإدراكه لحجم مسؤولياته كافة، متابعة «عنده ضمير، وبيفكر في كل الناس قبل ما يفكر في نفسه، وفوق كل ده كمان دمه خفيف جدًا».

داليا شوقي تتذكر زيارة أمير كرارة لـ والدها في المستشفى

وتذكرت داليا شوقي، خلال مسلسل العائدون الحلقة 16، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها به، حيث كان برفقة شقيقتها أمينة خليل، ليزور والدهما في المستشفى عندما تعرض لوعكة صحية طارئة، إذ أبدت إعجابها أيضًا به واصفة إياه بأنه صاحب كاريزما خاصة.

ولم ينتبه أمير كرارة، حتى الآن، بأمر إعجاب أمينة خليل به، رغم استغلالها أي فرصة للتقرب منه، واكتشاف جوانب جديدة من حياته الشخصية بعيدًا عن الحياة العملية، كما أنه لم تُبدِ انزعاجها من قصة انفصالها عن زوجته الأولى، ولم تتخوف من التقرب منه.