السبت.. تخرج أول دفعة من جامعة «البرنس إدوارد» في العاصمة الإدارية

يحتفل فرع جامعة «الأمير البرنس إدوارد»، بالعاصمة الإدارية الجديدة المستضاف من قبل مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، بتخريج أول دفعة في العاصمة الإدارية السبت المقبل، بحضور ومشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتعتبر هذه الدفعة هي الأولى لأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يشهد الحفل لفيفا من القيادات في الوزارات المعنية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعات العاصمة الإدارية

و في السياق ذاته، يجري وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، السبت المقبل أيضا، جولة تفقدية لأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجولة تأتي لمتابعة انتظام الدراسة بأفرع الجامعات الدولية للعام الجامعي الجاري، ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب نشاط الجامعات الدولية ومدى جاهزيتها لتقديم خدمة تعليمة متميزة .

5 مؤسسات تعليمية دولية جامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعات أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أنه لن يتم قبول أي طالب دون اجتياز الاختبارات التي أقرها مجلس الوزراء ، منوها إلى أن الدراسة منتظمة في رمضان دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن .