دراما رمضان 2022.. تفاصيل شخصية إدوارد في مسلسل «ملف سري»

يشارك الفنان إدوارد في مسلسل «ملف سري» للفنان هاني سلامة الذي يعرض في السباق الرمضاني 2022، إذ يجسد دور مذيع راديو، وبعد تورطه في العديد من المواقف يُتهم في جريمة قتل، ويحاول الهروب من السجن.

أحداث مسسلسل «ملف سري»

تدور أحداث مسلسل «ملف سري» في إطار تشويقي أكشن، حول محاربة فساد بعض رجال الأعمال في الفترة التي تلي عام 2013 وحكم الإخوان، ويتمثل هذا الفساد في عائلة «المالكي»، الذين كانوا يشتهرون بالنزاهة، ويحاول المستشار «يحيى عز الدين» محاربتهم، حتى يتلقى تهديدًا بقتل أسرته، في أجواء من الصراعات.

وقال المنتج ريمون مقار، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع على فضائية «الحياة»، إنّ الهدف الأكبر من عرض قضايا العمل التي تتناول الانفلات الأمني في مصر في فترة عام 2013، هو تأكيد أنّ الحياة التي نعيشها حاليا من استقرار أمني أفضل كثيرًا عما عشناه في تلك المرحلة.

قنوات عرض مسلسل «ملف سري»

ومن المقرر عرض حلقات المسلسل، خلال شهر رمضان المقبل، على شاشة 5 قنوات تليفزيونية مختلفة وهي: «الحياة، المحور، DMC، وCBC، وMBC دراما»، إضافة إلى عرضه عبر منصة «Watch It» الإلكترونية.

أبطال مسلسل «ملف سري»

كما يضم العمل عدد كبير من النجوم، وهم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محمد محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، محسن محي الدين، نضال الشافعي، مادلين طبر، دينا، إدوارد، إيهاب فهمي، مهند حسني، دنيا عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.