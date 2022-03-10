إدوارد يتحدى مدربة لياقة بدنية في تمارين الضغط: «جاب 33» (فيديو)

تحدى الفنان إدوارد، مدربة اللياقة البدنية، مريم مطراوي، في أداء تمرين الضغط، على الهواء مباشرة، خلال حلقة برنامج «القاهرة اليوم»، الذي يقدمه الأول ونانسي مجدي وجمال عنايت، عبر فضائية «اليوم» ضمن شبكة قنوات أوربت.

ووقفت الإعلامية نانسي مجدي لتحصي عدد تمارين الضغط، التي أداها إدوارد ومريم مطراوي، ونجح الفنان في تخطي أعدادها؛ إذ قدم 32 ضغطة بينما توقف ت مدربة اللياقة عند الضغطة 30.

إدوارد ينتهي من تصوير حدوتة «خيال علمي»

وانتهى إدوارد من تصوير أول بطولة مطلقة له، في حدوتة «خيال حلمي»، إحدى حكايات مسلسل «القرار»، مع الفنانة نانسي صلاح ومحمد مهران، وغفران، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد إبراهيم، وإنتاج إبراهيم الصاوي، وإخراج تامر حمزة.

وتعافى إدوارد مؤخرًا من اصابته بفيروس كورونا المستجد؛ إذ عاني من أعراض الفيروس لمدة 10 أيام، قبل أن يعلن تعافيه.

أقدم برنامج «توك شو» في الشرق الأوسط

و«القاهرة اليوم» يعد أقدم برنامج «توك شو» في الشرق الأوسط؛ إذ أنه بدأ على شبكة أوربت منذ أكثر من 23 عاما، وشارك في تقديمه عدد من الإعلاميين أبرزهم عمرو أديب وبثينة توكل ومحمد مصطفى شردي، ويٌذاع من الأحد للخميس من 9 لـ12 مساء، ويقدم الأخبار وفقرات المنوعات.