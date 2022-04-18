إدوارد: نصف أعمالي الفنية قدمتها بسبب «الفلوس».. وغير راضي عنها

قال الفنان إدوارد، إن نصف الأدوار التي قام بها في حياته الفنية، غير راض عنها، «عملت كده عشان الشغل والمال والانتشار، وأن عندي مسؤوليات في الحياة، لكن الآن الموضوع اختلف تماما، وأختار بقلبي الآن، الدور الذي أعمله حلو سأذهب له، غير كده مش هشتغل، ليس لدي مشكلات أجلس في بيتي، وأصبحت أحترم الجمهور وفني»، وذلك خلال حواره في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي يُذاع على راديو «نجوم أف إم»، مع المذيعة أنجي علي.

الفن يتطور وسيأتي اليوم الذي سيكون كله منصات

وأضاف «إدوارد»، أن الفن يتطور وسيأتي اليوم الذي سيكون كله منصات، «زمان كنا نسمع أم كلثوم 3 ساعات، والآن الأغنية لو زادت عن دقيقتين ستزهق، وسيكون غالبا فيه تليفزيونات صغيرة زي الآيباد والكل سيتجه للمنصات، رائد الفني المسرحي بالنسبة لي هو محمد صبحي وأحب أذهب لأعماله وإلى الآن تذهبين لمسرحه تشعرين برهبة وعمل جيد ومفيش حاجة اسمها خروج عن النص ولا تدخل بموبايلك، لا تسمعي دبة النملة».

فكرة تواجدي ببرنامج هواء صعب جدا

وعن تقديمه برنامج حواري على إحدى القنوات، أوضح إدوارد «فكرة تواجدي ببرنامج هواء صعب جدا، و3 ساعات عمل شاق ومرعب، في البداية كانت خضة، ولما اشتغلت في الراديو مذيع هواء جعل الأمر بسيطا وأضاف لي كثيرا، وأشتغل يومين في الأسبوع عادة وأجعلهم يومين ترفيهيين وأي حد لديه موهبة الغناء يطلع معي، فيه ناس يأتون لي من محافظات صوتهم أكثر من رائع مواهب مدفونة سواء في الرسم أو النحت، جبر الخواطر في هذه المنطقة يشعرون أنهم عملوا حاجة، بالإضافة لفقرة تكريم الفنانين الكبار».

رأيه في برامج المقالب

وعن رأيه في برامج المقالب، خاصة أنه قدم 3 برامج من هذه النوعية سابقا أبرزها «حيلهم بينهم»، قال: «صعب جدا أعمل برنامج مقالب، لكن أعملها بشكل كوميدي على الهواء، وأرفض تقديمها حاليا، لأن مفيش وقت، وأيضا لا يتفق مع ما أقدمه الآن».