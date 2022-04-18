مراسل إكسترا نيوز: روسيا تلوح باستخدام النووي ضد أوكرانيا

قال محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز، إن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يلوح دائما باستخدام السلاح النووي الروسي ضد أوكرانيا وتزايد تناول هذا الأمر في الإعلام الأوكراني وسط تخوفات كبيرة.

تقارير عن نية روسية استخدام أسلحة نووية

وأضاف «الزاوي»، خلال استضافته مساء الأحد في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على القناة Extra News ويقدمه الإعلامي محمود السعيد والإعلامية دانا مدحت، أن هناك تقارير غربية، أوضحت إمكانية استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية، ويتم الاستعداد في أوكرانيا لمواجهة هذا الأمر حال وقوعه، أو استخدام روسيا أسلحة كيماوية أيضا.

أنباء متضاربة بين البلدين

أشار مراسل إكسترا نيوز، إلى أن هناك أنباء متضاربة في روسيا وأوكرانيا، بخصوص السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية، إذ توضح روسيا السيطرة، وتنفي دائما أوكرانيا وسط استعدادها لمواجهة القوات المسلحة الروسية، مؤكدا أن روسيا أعلنت إعطاءها إنذار للمقاتلين الأوكرانين في ماريوبول، للخروج سالمين قبل استمرار العملية العسكرية الروسية.

روسيا تستهدف ميناء بحري

وأوضح مراسل اكسترا نيوز، أن العسكرية الأوكرانية أوضحت استهداف بحري من قبل روسيا لماريوبول وسط وقوع الصراع في المنطقة الصناعية التي توجد فيها القوات الأوكرانية في ظل تواجد عدد كبير من القوات الأوكرانية التي تدفاع عن بلادها.

دفاع أوكراني رغم القوة الروسية

وتابع مراسل اكسترا نيوز: «أسباب صمود ماريوبول هي استمرار دفاع القوات الأوكرانية التي تعد حجر زاوية في أوكرانيا تريد روسيا السيطرة عليه، ووجود خبرة كبيرة للقوات الأوكرانية التي تقود الحرب منذ عام 2014 مع الانفصاليين وروسيا ورغم الحصار الروسي منذ أكثر من 40 يوم بنحو 10 آلاف روسي بحسب تقارير أمنية».