القوات الأوكرانية تدمر 13 هدفا جويا روسيا بينها 6 صواريخ كروز

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، تدمير 13 هدفًا جويًا روسيًا، أمس السبت، موضحة على «تيليجرام»، أن الأهداف المدمرة شملت طائرة حربية ومروحية و5 طائرات بدون طيار «درون» و6 صواريخ كروز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال ميخايلو بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لا تنسى المدن والقرى التي احتلتها القوات الروسية مؤقتًا.

مستشار أوكراني: بلادنا ستفرج عن شعبها وتعيد الحرية والحضارة

أضاف بودولاك في تغريدة: «خيرسون-أوليشكي-نوفا كاخوفكا- سكادوفسك-جينيشيسك-بيرديانسك-ميليتوبول-توكماك-فاسيليفكا. دعونا لا ننسى البلدات والقرى في جنوب أوكرانيا التي كانت تحت الاحتلال الروسي البربري المؤقت»، مشيرا إلى ان بلاده ستفرج عن شعبها وتعيد الحرية والحضارة.

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حلف شمال الأطلسي «الناتو» بـ مجرد نمر من ورق، مؤكدا خلال لقاء على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أنه سيتراجع مستقبلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ترامب ينتقد دول «الناتو»: لا ينفقون بقدر ما تنفقه «واشنطن» على الحلف

أضاف ترامب، أنه أعاد بناء الحلف، منتقدا الدول الأعضاء بـ «الناتو» مطولا لعدم إنفاقها بقدر ما تنفقه «واشنطن» على الحلف.

وسيتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى الهند نهاية الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، وإجراء مناقشات تجارية واستراتيجية، وقال المسؤول البريطاني في بيان، من الضروري أن تتآزر الديمقراطيات والأصدقاء، مشيرا إلى أن السلام والازدهار مهددين من جانب دول استبدادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.