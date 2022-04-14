وزيرة الثقافة: تحويل أرض معرض فيصل إلى منفذ دائم لبيع الكتب

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة لديها خطة تعمل على تنفيذها حاليا للاستفادة من الأرض المقام عليها معرض فيصل للكتاب، الذي تنعقد فعالياته حاليا بالطالبية، وتستمر حتى 21 رمضان الجاري.

وأضافت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض فيصل للكتاب، أن الوزارة طرحت عدة أفكار للاستفادة من الأرض المقام عليها معرض فيصل للكتاب، التي تصل مساحتها إلى 3000 متر مربع، ويجري العمل على تحويل المكان إلى منفذ دائم لبيع الكتب؛ ليخدم أهالي المنطقة، ويجرى الإعلان قريبا عن الانتهاء من المشروع.

أبرز المعلومات عن معرض فيصل للكتاب

تستمر فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب حتى 21 رمضان الجاري، ويقام المعرض بمشاركة 33 دار نشر، من بينها قصور الثقافة، ودار الكتب، والمركز القومي للترجمة ودار المعارف والمجلس الأعلى للشون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، فضلا عن سور الأزبكية إلى جانب عدد من دور النشر الخاصة.

وتقدم الهيئة العامة للكتاب تخفيضات كبيرة على أسعار الكتب؛ إذ تشارك للعام الثاني على التوالي مبادرة «ثقافتك كتابك»، وتبدأ أسعارها من جنيه إلى 20 جنيها.

ويقدم المجلس الأعلى للثقافة خصما بنسبة 50% على إصداراته طوال فترة المعرض، ويشارك بما يزيد على 20 عنوانا.

ويصاحب المعرض نشاطا ثقافيا وفنيا، يضم فقرات لفرق التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والنيل للإنشاد الديني، والشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، والقومية للموسيقى والآلات الشعبية، وغيرها، إلى جانب مجموعة من الندوات الثقافية ومعرض للفنون التشكيلية.

عروض مسرحية بمعرض فيصل للكتاب

كما يخصص ركنا خاصا للأطفال يشمل الورش الفنية والتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس، والبيت الفني للفنون الشعبية، وفقرات السيرك القومي والأراجوز، وعروض مسرحية لفرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة، وغيرها، على أن تبدأ جميع الأنشطة يوميا من التاسعة مساء إلى الثانية عشرة من منتصف الليل.