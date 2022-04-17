خالد جلال: «هل هلالك» نافذة ثقافية وفنية للأسرة المصرية

انطلقت فعاليات الليلة السادسة لبرنامج «هل هلالك» في نسخته السادسة، أمس، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمه القطاع للجمهور مجانا، فى الثامنة والنصف مساء يوميا، على المسرح المفتوح بساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى 24 رمضان .

خالد جلال: إقبال جماهيري كثيف على «هل هلالك»

أجرى المخرج خالد جلال، جولة تفقدية لكل مواقع فعاليات برنامج هل هلالك، فى بداية الليلة، للاطمئنان على سير العمل فيها، ومدى إقبال الجمهور عليها، وقال إنه سعيد بهذا الإقبال الجماهيرى على كل فعاليات البرنامج، الذى يعد نافذة ثقافية وفنية للأسرة المصرية، يضاف إلى مجموعة النوافذ الثقافية والفنية، التى تقدمها وزارة الثقافة للجمهور بمختلف قطاعاتها.

أحيا الحفل المنشد محمود التهامي وفرقته، بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، وانطلاقا من دور الإنشاد الدينى فى الحفاظ على الهوية الفنية العربية والإسلامية، وقد استطاع التهامى بقوة صوته وانتقاله الساحر بين طبقات صوته المختلفة، أن يتفاعل معه الجمهور بترديد الأغانى والتصفيق، خلال تقديمه لمجموعة من الأغانى الدينية والإنشاد الدينى فى حب الله ورسوله وآل البيت، منها «قمر سيدنا النبى، مولاى صل وسلم دائما، لولا الهوى، قاضي الغرام، يا رفاق الصبر»، واختتم حفلته بأغنية «طلع البدر علينا».

الليلة الكبيرة وركن الأطفال

واستمتع الجمهور فى بداية الليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت «الليلة الكبيرة»، إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة للبيت الفني للمسرح، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى «ركن الطفل» الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة «سها كحيل».

كما يستمر معرض «مساجد القاهرة» الوثائقي الذي ينظمه القطاع، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، في استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون طوال فترة برنامج هل هلالك.