النيران تلتهم حوش دون خسائر بشرية في المراغة بسوهاح

شهدت دائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج نشوب حريق بحوش في دائرة المركز، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق، وإخماده «دون حدوث إصابات».

إخطار مدير الأمن بالحريق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بحوش ملك «السيد ع ع»، 54 سنة، عامل، وامتد لحوش مجاور ملك «نور ع م ا» 44 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وأفاد المذكورين بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إطلاق أعيرة نارية في البلينا

وكانت شهدت دائرة البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى حدوث إصابات.

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «إ ب ا ع»، 26 سنة، عامل، مصابًا بـ«طلق ناري بالساق اليسري»، وم ع ح ل 17 سنة، عامل، مصاباً بـ«طلق ناري بالفك من الناحية اليسري فتحة دخول»، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و«ع ح ص ح»، 41 سنة، عامل.

وطرف ثان «ع ع ا ع 59 سنة، عامل، مصابا بـ«كسر بالذراع الأيسر»، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وزغلول ح خ ع 55 سنة، عامل، وشقيقه عبد العظيم ح خ ع، 61 سنة، صاحب سوبر ماركت.

الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني «طبنجة» وعدد 2 طلقة وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية عيار وعدد، 4 طلقات، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كان بحوزتهم ما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.