تنفيذ شبكات صرف صحي وغاز طبيعي ضمن أعمال «حياة كريمة» في سوهاج

تابعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إذ تابعت أعمال الإنشاء بمحطة الصرف الصحي بقرية الجباب، كما تابعت أعمال الهدم بالمدرسة الإعدادية بقرية الحديقة، التي شارفت على الانتهاء.

متابعة أعمال الغاز الطبيعي بقرى مركز طما

قال حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن متابعة أعمال «حياة كريمة» مستمرة وتتم على أكمل وجه، مشيرًا إلى متابعة أعمال الغاز الطبيعي بناحية قرية الرياينة والقاوية، وتوجيه شركة الغاز بسرعة إنجاز الأعمال بجودة وكفاءة عالية.

إزالة الإشغالات ومتابعة أعمال الصرف الصحي

أضاف «أبو الخير»، في بيان صحفي له صادر اليوم، أن الوحدة المحلية بقرية «الرياينة» بمركز طما، أزالت الإشغالات والمطبات غير المرخصة بالقرى التابعة للوحدة المحلية للقرية، بمركز طما، بمحافظة سوهاج بالإضافة لرفع مخلفات القمامة من الشوارع والمنازل وتركيب وإصلاح كشافات طريق الرياينة -الجباب، ومنطقة المجمع، ومتابعة أعمال الصرف الصحي بالمجلس القروي.

استمرار فعاليات «عشان يكمل جمالها» بسوهاج

على جانب آخر، استكمل دهان وتجميل سور مدرسة باحثة البادية الابتدائية، بمدينة سوهاج، ضمن فعاليات مبادرة «علشان يكمل جمالها»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتجميل واجهات وأسوار المباني الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.