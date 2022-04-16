مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 15 رمضان في سوهاج

يرفع أذان المغرب في محافظة سوهاج اليوم السبت، الموافق 15 رمضان، في الساعة 6:18 مساءً، مع انتصاف الشهر الكريم، بعد مضي ثلث الرحمة، وخمسة أيام من ثلث المغفرة، فيما يسعى الصائمون لاغتنام الأيام المتبقية، قبل الدخول إلى ثلث العتق من النار.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 15 رمضان

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان، المعلنة من الهيئة العامة للمساحة، فإن موعد الإفطار وأذان المغرب لليوم السبت 15 رمضان 1443 هجرية، الموافق 16 أبريل 2022، في محافظة سوهاج، الساعة 6 و18 دقيقة مساءً، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة سوهاج.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان في محافظة سوهاج

تعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج اليوم 15 رمضان ومواعيد السحور والإمساك لليوم التالي 16 رمضان:

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:02 صباحاً.

- موعد الشروق الساعة 5:29 صباحاً.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحاً.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:18 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:35 مساءً.

- موعد السحور في الساعة 1:42 صباحاً.

- موعد الإمساك في الساعة 3:42 صباحاً.

موعد الإفطار وأذان المغرب في مركز جرجا

يأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 15 رمضان، في مركز جرجا بمحافظة سوهاج، الساعة 6 و17 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:01 صباحاً.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحاً.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحاً.

- موعد صلاة العصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء الساعة 7:34 مساءً.

- موعد السحور في الساعة 1:41 صباحاً.

- موعد الإمساك الساعة 3:41 صباحاً.