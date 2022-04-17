توزيع 27 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج في سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، لحضور حفل توزيع 27 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، والمقدمة من جمعية «بدر الطوايل» بساقلتة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور النائب زكريا حسان، والنائبة مي ببوح، أعضاء مجلس النواب، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، ومحمد فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطوايل.

دور مؤسسات المجتمع المدني

ونقل السكرتير العام لمحافظ سوهاج تحيات المحافظ إلى الحضور جمعيا، معربا عن سعادته بحضور حفل توزيع الأجهزة المنزلية على الفتيات المقبلات على الزواج، مقدما التهنئة للعرائس وذويهم، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتوفير الرعاية اللازمة والخدمات للأسر الأولى بالرعاية.

توزيع الأجهزة على الفتيات المقبلات على الزواج

وقام اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظ سوهاج ومرافقيه بتوزيع الأجهزة على الفتيات المقبلات على الزواج، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، حيث يشمل كل جهاز «بوتاجاز، وغسالة، وفرن بوتاجاز، وبطانية».

وحضر أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج حفل ختام فعاليات المعسكر التدريبي للمتعافين من الإدمان، داخل مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بحضوروالدكتور محمود فهمي، نقيب الأطباء بسوهاج والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية.