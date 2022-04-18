فعاليات فنية وتثقيفية بمعرض فيصل العاشر للكتاب

يقدم معرض فيصل العاشر للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، احتفاءً بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، العديد من الفعاليات الفنية والتثقيفية على مدار انعقاد المعرض في الفترة من 11 حتى 21 رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل للكبار والصغار.

تفاصيل فعاليات معرض فيصل للكتاب

قدم مساء 16 رمضان ندوة بعنوان «التنافس في الطاعات في شهر النفحات» مع الشيخ يسري محمود عزام إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، وحاصل على وسام العلوم والفنون من رئيس الجمهورية، وأدار الندوة مروان حماد.

وعن التنافس في الخيرات في شهر الصيام، قال فضيلة الشيخ يسري محمود عزام: حين يحدثنا الله تعالى عن الدنيا فيقول «فامشوا»، وحين يحدثنا عن الآخرة يقول «فسارعوا»

وأوضح الشيخ يسري فيما يتسارع ويتنافس المتنافسون وقال هم خمسة أشياء: أولهم الإنفاق في السراء والضراء، وثاني شيء يتنافس فيه الناس كظم الغيظ ، وثالثا العفو عن الناس ، أما رابع شيء الإحسان ، وخامسا التوبة والاستغفار .

وعن الإنفاق قال الشيخ يسري : لينفق ذو سعة من سعته، وحتى من لم يجد مالا ينفقه فعليه بالقول الحسن والكلمة الطيبة صدقة ، وضرب العديد من الأمثلة والحكايات، وأضاف أن المال مال الله والجنة جنة الله فاشتر جنة الله بمال الله.

وفي ختام الندوة أجاب الشيخ يسري محمود عزام عن العديد من أسئلة جمهور معرض فيصل والتي دار أغلبها عن الزكاة مقدارها ولمن تجوز، وعن الصيام، وزيارة القبور، وعن الميراث وتوزيعه بالعدل، والوفاة بكورونا ما إذا كانت شهادة وأجاب فضيلة الشيخ بأنها شهادة.

ورش فنية للأطفال

وفي سياق متصل شاركت الفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية والتي قدمت مجموعة من الابتهالات الدينية منها قمر سيدنا النبي، والأغاني الشعبية.

كما يواصل النشاط الخاص بالطفل فعالياته حيث أقيمت ورشة حكي قصة حياة وكريمة، وقصص الأنبياء بمشاركة سمر قناوي، وورشة حكي عصا موسى بمشاركة صفاء عبد المنعم، بالإضافة إلى ورشة فنية والرسم والتلوين وورشة حكاية مصرية رمضانية عن فوانيس رمضان بمشاركة فدوى عطية.