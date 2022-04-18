تحطم طائرة في فنلندا.. وإحباط تهريب 2.4 طن كوكايين بـ الإكوادور

لقى قائد طائرة خفيفة مصرعه، جراء تحطمها في مطار تيكاكوسكي بمدينة «يوفاسكولا» وسط فنلندا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام فنلندية، إن الطائرة ذات مقعد واحد للاستخدام المدني، ولم يكن على متنها سوى طيار.

وفي الإكوادور، ضبطت السلطات الأمنية، 2.4 طن على الأقل من «الكوكايين» في حاوية موز كانت ستشحن من أحد «موانئ جواياكيل» جنوب غربي البلاد إلى بلجيكا، مشيرة إلى إلقاء القبض على شخص واحد.

شرطة الإكوادور تعثر على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة موز

وقالت وزارة الداخلية الإكوادورية، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الشرطة عثرت على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد.

وكانت الشرطة في الإكوادور، أعلنت في 2 إبريل الجاري، أنها ضبطت أكثر من 3 أطنان من الكوكايين في حاويات موز في أحد موانئها كجزء من الجهود الجارية لمكافحة تجارة المخدرات، وفاق لما ذكرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

الأمن التونسي يلقي القبض على 8 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

وفي تونس، طوقت السلطات، مكان غرق سفينة الشحن «ايكسلو» التي كانت تنقل 750 طنا من الوقود في «خليج قابس» بعد تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما شرع الغواصون التابعين لـ البحرية التونسية، في تفقد هيكلها، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وألقت قوات الأمن التونسي، على 8 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة اتجاه أوروبا، في مدينتي قرقنة وحلق الوادي، فيما تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة «مكة المكرمة» في السعودية، من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».