محافظ جنوب سيناء: نتوقع نسبة إشغال تفوق 70% بالفنادق في الأعياد

انتعاشة سياحية كبيرة تشهدها منطقة طابا نويبع، إذ تزايدت أعداد السياح الوافدين إلى المدينتين لقضاء إجازات الأعياد، خاصة أعياد شم النسيم.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إن فنادق جنوب سيناء بالكامل، بداية من رأس سدر حتى طابا، استعدت لاستقبال السياح المصريين والأجانب، إذ يتوقع أن تصل نسبة الإشغالات في أعياد شم النسيم والعيد، أكثر من 70%، مشيرا إلى أن إجازة العيد أسبوع كامل، ما قد يدفع المواطنين إلى استغلال الإجازة في مصايف جنوب سيناء.

ارتفاع الإشغالات في مدن خليج العقبة

قال صالح حسين صاحب أحد المخيمات في منطقة رأس شيطان في نويبع، إن منطقة طابا نويبع التي يطلق عليها الريفيرا المصرية، تشهد انتعاشة سياحية مع اقتراب أعياد شم النسيم، وأعياد خاصة بدول أخرى، لذا الإشغالات مرتفعة عن الفترة الماضية، موضحا أن هناك حجوزات حتى عبد الفطر المبارك.

أضاف أن الأسعار في منتجعات ومخيمات طابا ونويبع، أقل عن مثيلاتها في المدن السياحية الأخرى، لذا فإن السياح يفصلون قضاء الإجازات في هذه المنتجعات التي تتميز بانخفاض الأسعار من جهة، والشواطئ التي ليس لها مثيل من جهة أخرى.

منفذ طابا يستقبل 2000 سائح

قال علي الشحات رئيس مدينة طابا السابق، إن منفذ طابا البري، يستقبل يوميا نحو 2000 سائح لقضاء العطلات في فنادق ومخيمات طابا، مشيرا إلى أن السياحة في طابا، تختلف عن باقي المدن، لأن السائح يفضل طابا من أجل الهدوء والطقس المعتدل.

وتابع: أن السياح يزورن دير سانت كاترين، ضمن برنامج الزيارة، وتستغرق الرحلة يوم وليلة فقط، وقال إن هناك جنسيات من الأردن، ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ودول أخرى تقوم بزيارة طابا، التي تتميز بالشمس الساطعة والبحر الذي تتميز مياهه بالنقاء.