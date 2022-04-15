أسعار مصايف جنوب سيناء 2022.. تبدأ من 150 جنيه للفرد

محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تملك شواطئ على ساحل خليجي السويس والعقبة بطول 600 كيلو متر تقريبا، جميع المدن تطل على الساحل عدا مدينة سانت كاترين، والتي تعتبر أعلى مدينة مصرية، إذ ترتفع نحو 1500 متر فوق مستوى سطح البحر.

أسعار مصيف جنوب سيناء

أسعار محافظة جنوب سيناء صيف 2022 تختلف عن العام السابق، وتعتبر المدن السياحية متنوعة ومتباينة في الأسعار وهذا ما يجعل منها قبلة للسائحين من مختلف المحافظات.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال إن شواطئ جنوب سيناء من أفضل الشواطئ في النقاء، وتجذب آلاف السياح كل عام إليها خاصة شواطئ مدينة رأس سدر.

أسعار مصايف رأس سدر 2022

يقول علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن مصايف راس سدر تتميز بالعديد من المميزات ما يدفع الآلاف إلى التوجه إلى المدينة أما من خلال زيارة اليوم الواحد أو استئجار شالية، مشيرا إلى أن أسعار المصايف في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء للفرد تبدأ من 300 جنيه في اليوم الواحد وحتى 1500.

أضاف أن المدينة تعتمد أساسا على رحلات اليوم الواحد التي لا تكلف الفرد أكثر من 150 جنيه، بالتالي هي مناسبة لمعظم المواطنين، وقال إن أسعار الفنادق والقرى السياحية تبدأ من 300 جنيه وحتى 2000 جنيه حسب عدد الأفراد ونوعية الغرف والخدمات التي تقدم.

وقال إن هناك قريب وفنادق فئة خمس نجوم اسعارها معروفة للجميع، وهناك شاليهات تستأجر باليوم، وسعر الشعبية يصل إلى 800 جنيه، عبارة عن غرفتين وصالة وحمام ومطبخ ومفروش بالكامل ويكفي 8 أفراد.

أسعار مصايف الطور 2022

أكد العميد هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، إن الطور بها فنادق صغيرة فئة ثلاث نجوم ويبلغ عددها 8، وهي مملوكة للمحافظة عدا ثلاث فنادق مملوكة للقطاع الخاص، والأسعار تتراوح بين 200 إلى 400 جنيه للغرفة، بالإضافة إلى شاليهات اليوم الواحد الموجودة على الشاطئ العام وممشي أهل مصر، وأسعارها 100 جنيه في اليوم.

أسعار مصايف دهب 2022

مدينة دهب هي المدينة السياحية الثانية بالمحافظة وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب وأسعار المصايف بها بالنسبة للفنادق الصغيرة التي يطلق عليها موبايلات تبدأ من 200 جنيه للفرد حتى 500، وهي تطل على خليج العقبة، أما أسعار الفنادق فئة الثلاث نجوم تبدأ من 800 جنيه في اليوم للغرفة، أما فنادق فئة خمس نجوم فتصل سعر الغرفة إلى نحو 2000 جنيه شاملة الإفطار والغداء والعشاء.

وأكد أن دهب تشهد إقبال كبير من المصريين والأجانب لأن أسعارها مناسبة لعدد كبير من السياح وتتميز بوجود مناطق عالمية للغوص.

أسعار مصايف نويبع وطابا 2022

منطقة طابا نويبع تمتلك مجموعة من المخيمات التى يصل عددها إلى أكثر من 100 مخيم وأسعار المخيمات تترواح بين 200 إلى 500 جنيه، وهناك مخيمات سعرها يصل إلى 1000 جنيه لأنها مزودة بخدمات مثل الجاكوزي وتتكون من طابقين وتطل على البحر مباشرة، أما بالنسبة للخوش فأسعارها تترواح بين 150 إل 300 جنيه في اليوم.

الفنادق فئة ثلاث النجوم أسعارها تبدأ من 600 جنبه للفرد حتى 800، والخمس نجوم سعرها يتراوح بين 1500 حتى 2000 جنيه.