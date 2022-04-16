جنوب سيناء تسجل «صفر إصابات» بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن مستشفيات المحافظة لم تسجل أي إصابات بمتحور كورونا خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع الوعي لدى المواطنين، ونجاح إجراءات الحجر الصحي في المواني البحرية والمطارات والمنافذ البرية.

وتابع، في تصريحات خاصة، بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المتواجدة داخل أقسام العزل شهدت انخفاضا كبيرا، متوقعا أن تكون أقسام العزل بلا مصابين بنهاية شهر رمضان المبارك.

المستشفيات تسجل «صفر إصابات»

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن إصابات فيروس كورونا المستجد انحسرت بشكل كبير داخل المحافظة، إذ سجلت المستشفيات خلال 3 أسابيع ماضية «صفر إصابات».

وأضاف أن إجمالي المواطنين الحاصلين على لقاح كورنا بالمحافظة بلغ أكثر من 290 ألف مواطن بين مقيم أو يعمل بها، مشيرا إلى أن المديرية نظمت قوافل متحركة للمناطق البعيدة عن المدن من أجل توفير اللقاح للأهالي الذين يقيمون في الوديان والتجمعات البدوية، وبذلك تم الوصول إلى كل المواطنين بكل المناطق.

شهادات المعتمرين

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إلى تحديد 7 مستشفيات لاستخراج الشهادة الطبية للمعتمرين، باعتبارها أحد شروط دخول الأراضي المقدسة، وهي:

１- مستشفي شرم الشيخ الدولي.

２- مركز طب الأسرة بالزهراء.

３- مستشفى رأس سدر المركزي.

４- مستشفى أبورديس المركزي.

５- مستشفي دهب المركزي.

６- مستشفي نويبع المركزي.

７- مستشفي سانت كاترين.