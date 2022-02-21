وصول حنين حسام إلى جلسة محاكمتها في الاتجار بالبشر بـ«الكلبشات»

وصلت حنين حسام الشهيرة إعلاميا بـ«فتاة التيك توك»، قبل قليل، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، مقيدة بـ«الكلبشات» وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة إعادة محاكمتها في قضية الاتجار في البشر.

هيئة محاكمة حنين حسام

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

حنين حسام فتاة التيك توك

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكما غيابيا على حنين حسام فتاة التيك توك، بالسجن لمدة 10 سنوات، في قضية الاتجار بالبشر، واختبأت المتهمة بعد صدور الحكم الغيابي عليها داخل إحدى الشقق السكنية، في منطقة بنها بمحافظة القليوبية، للهروب من تنفيذ الحكم الصادر في حقها.