أول ظهور اجتماعي لـ«نبيلة عبيد» منذ بداية كورونا: «أحلى صحبة ع الإفطار»

شاركت الفنانة نبيلة عبيد في حفل إفطار ضم عدد كبير من نجوم الفن، ويعتبر هذا الظهور أول ظهور اجتماعي للفنانة نبيلة عبيد منذ جائحة كورونا.

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لها من حفل الإفطار ضم الفنانة يسرا والإعلامية بوسي شلبي وزاهي حواس وعلقت: «الحمد لله الحياة ابتدت ترجع لحالتها الطبيعية، ربنا يسلم كل الناس ويدينا كلنا الصحة والستر والأمان من أي ضرر، كنت بأحلى صحبة ع الإفطار».

نبيلة عبيد وتعاملها مع جائحة كورونا

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد منذ جائحة كورونا كانت حريصة كل الحرص علي عدم التواجد في أي مناسبة اجتماعيه منذ جائحة كورونا وكانت تلتزم المنزل بشكل دائم.

وصرحت في وقت سابق لـ«الوطن»، أنها تفضل الجلوس في المنزل ويتردد عليها أبناء أشقائها متخذين جميع الإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم معها من تعقيم وارتداء كمامات.

ورفضت الفنانة نبيلة عبيد مؤخرا الاحتفال بعيد ميلادها بسبب حزنها علي رحيل أصدقائها المقربين وجيرانها وعلى راسهم الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم حيث كانت تربطهم سويا صداقة كبيرة، واكتفت «نبيلة»، بنشر صورة عبر حسابها علي موقع الفيديوهات والصور إنستجرام لآخر تورتة أهدتها لها صديقتها الراحلة دلال عبدالعزيز في آخر عيد ميلاد جمعهم سويا قبل إصابة الفنانة الراحلة بفيروس كورونا وعلقت نبيلة على صورة التورتة قائلة: «ليه التورتة ديه بالذات، لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا، بحبكم، نبيلة عبيد».