أحداث كوميدية كثيرة ومتلاحقة يشاهدها الجمهور يوميا، في مسلسل الكبير أوي 6، حيث ارتفعت وتيرة الأحداث بين الكبير وزوجته مربوحة، حيث يتهم الكبير زوجته بأنّها لا تهتم بنفسها، ما يدفعه لمشاهدة قنوات التيك توك، وهنا يتدخل جوني ويوجّه نصيحة لمربوحة، بأنّها يجب أن تهتم بمظهرها لجذب اهتمام الكبير، لهذا يواصل المشاهدين البحث يوميا عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 17 والقنوات الناقلة له.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

وبعد الحلقة 16 من المسلسل، زادت أحداث الموسم 6 إثارة وتشويقا، وزادت عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي، حيث ألقت حلقة أمس الضوء على الفيديوهات المفبركة على السوشيال ميديا، لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وزادت المنافسة بين «جوني» و«هجرس»، لجذب أكبر عدد من المتابعين لصفحاتهم، حيث سيكون هناك المزيد من الأحداث خلال الحلقة 17 من الكبير أوي 6 التي تُعرض الليلة حصريا على قنوات ON E.

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 17 والقنوات الناقلة، حيث يُعرض المسلسل حصريًا على قنوات ON E، ثلاث مرات يوميا، العرض الأول في الساعة 6:20 مساءً بعد أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى الساعة 1:50 صباحا، وتُعاد مرة ثانية الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

وفيما يخص القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 6، يمكن لمتابعي المسلسل الكوميدي مشاهدة أحداث الحلقة 16، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD