منفذ دمية لعبة السبيط في مسلسل الكبير أوي 6: كانت تحديا صعبا

قال المهندس أحمد أبو عقرب، منفذ دمية مسلسل الكبير أوي 6، إنه عمل في المسلسل بترشيح من المهندس سامر الجمال، مهندس ديكور المسلسل، لذا بدأ العمل في الجزء السادس من الكبير أوي ونفذ دمية «لعبة السبيط» في المسلسل، موضحا أنه عند بداية تنفيذ الدمية حدثت بعض المشكلات لأن اللعبة بها الروح الكورية ولكن تم الطلب لتصبح عروس مولد مصرية بروح مصرية وليس شبيهة بالكورية.

حجم الدمية كان تحديا بالنسبة له

وأضاف «أبو عقرب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدمية المصرية ليس لها هندسيات متخصصة ولكنها شكلها هو الذي يحدد، لذا دمج بين الدمية الكورية والدمية المصرية بطول 3 أمتار و70 سم، ونفذها من قبل لتحريكها بالريموت كنترول ولكن بحجم أقل من الحالي، لافتا إلى أنه كبَّر الدمية لإمكانية استخدامها بشكل أفضل، متابعا: «كنت على أعصابي عشان تطلع صح وتخلص في الوقت المناسب، المنتجين دوروا على حاجة تعبر عن التراث بتاعنا وملقوش غير عروسة المولد عشان يبقى شكل الموضوع كوميدي ساخر وأنا عجبني الموضوع ده».

أبطال مسلسل الكبير أوي

وأوضح المهندس أحمد أبو عقرب، منفذ دمية مسلسل «الكبير أوي 6»، أنه يعمل في مجال الإعلام منذ أكثر من 12 سنة وعمل في أبلة فاهيتا ولكن العرائس كانت أسهل من التي ظهرت في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد ومن إخراج الفنان أحمد الجندي.