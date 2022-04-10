الكبير اوي 6 يقلد لعبة شد الحبل من لعبة الحبار الكوري في لعبة السبيط

أعاد مسلسل الكبير اوي 6 والفنان أحمد مكي مشهد لعبة شد الحبل من المسلسل الكوري العالمي سكويد جيم أو لعبة الحبار، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسله الذي يعرض حصريا عبر قناة أون.

شد الحبل من الكبير اوي 6 .. يفوز الكبير اوي وعائلته

لعبة شد الحبل تعد اللعبة الرابعة فى مسلسل الكبير اوي 6 حيث عرضت مباراة واحد فقط خلال الحلقة وضمت المباراة 8 لاعبين كل فريق 4 لاعبين، ضم الفريق الفائز كلا من الكبير اوي وجوني والعترة ومربوحة.

شد الحبل من الكبير اوي 6 .. اللعبة الرابعة من لعبة السبيط

قبل لعبة شد الحب من مسلسل الكبير اوي، كان قد قلد المسلسل عدة لعبة من المسلسل الأصلي لعبة الحبار، حيث كانت أول لعبة هي تماثيل إسكندرية والتي تعد نسخة مقلدة من الدمية الكورية.

شد الحبل من الكبير اوي 6 .. الفريق يتضمن 4 لاعبين

اللعبة الثانية التى قدمها الكبير اوي فى المسلسل قبل عرض لعبة شد الحبل، كانت لعبة صيادين السمك والتى خسر فيها المسلسل شخصية طباظة، فحين أن اللعبة الثالثة كانت هي كيكا على العالي.

أما اللعبة الخامسة التى لعبت فى لعبة السبيط هي البلي، حيث تقام أربعة مباريات بين 8 متسابقين، يلاعب الكبير أوي زميله أشرف، في حين يلعب هجرس مع جوني، العترة مع مربوحة، والدكتور ربيع مع فزاع.

يذكر أن مسلسل الكبير أوي من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد الجندي، وهو الجزء السادس هذا العام ومن بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد وحسين حجاج.